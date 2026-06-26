Ontheffing Zondagswet aangevraagd in Oss

De burgemeester van Oss heeft een aanvraag ontvangen voor ontheffing van de Zondagswet op 28 juni aan de Dommelstraat 66.

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Op 23 juni 2026 is een verzoek ingediend bij de gemeente Oss om een ontheffing te krijgen voor de Zondagswet. Dit betreft een evenement dat plaatsvindt aan de Dommelstraat 66. Het is nog niet duidelijk of de aanvraag zal worden goedgekeurd.

De Zondagswet regelt dat bepaalde activiteiten op zondag alleen mogen plaatsvinden met speciale toestemming. In dit geval is het verzoek ingediend door CDG/Emma.