‘Je woont hier met elkaar’: Sema is dolblij met haar eigen flexwoning

In Tilburg werden de afgelopen vijf jaar meer vergunningen voor tijdelijke woningen verleend dan in iedere andere gemeente. Dat maakt voor mensen als Sema Heijnemans een wereld van verschil. De 31-jarige Tilburgse stond al negen jaar ingeschreven voor een woning, terwijl ze nog bij haar ouders woonde. Ze kwam er niet tussen, totdat ze voor een nieuw flexwoningproject een motivatiebrief stuurde naar WonenBreburg. Inmiddels woont ze een jaar in het Bloemkwartier en kan ze weer vooruit in het leven. “Het was voor mij al lang tijd om uit huis te gaan”, vertelt ze.

Toch duurde het lang voordat Sema aan die woning kwam. “Je bent al die tijd aan het strijden voor een eigen plekje”, vertelt ze. “Dat is niet makkelijk. Toen ik deze woning toegewezen kreeg, sprong ik een gat in de lucht”. Terwijl Sema trots een rondleiding door haar appartement geeft, vertelt ze dat haar eigen woning veel voor haar betekent. “Ik kan verder met mijn leven. Ik heb veel meer zelfstandigheid en er gaan letterlijk nieuwe deuren voor me open. Ik heb mezelf beter leren kennen”.

“Het was even wennen, maar ik ben heel blij met mijn plekje hier.”

Ook Renas* uit Turkije woont in het Bloemkwartier. Hij vluchtte uit zijn thuisland nadat hij een jaar in de gevangenis had gezeten. “Ik word daar gezien als politiek activist en het was voor mij niet meer veilig om te blijven”, legt hij uit.

Hij is een van de statushouders die in het wooncomplex langs de A58 woont. In totaal bestaat zo’n 40 procent van de bewoners uit statushouders. “Het was even wennen, maar ik ben blij met mijn plekje hier. Het is echt een gemeenschap. We zitten hier nog vaak ’s avonds buiten en praten dan met elkaar. Ik ben heel dankbaar dat ik hier kan wonen”.

“Je woont niet alleen naast elkaar, maar ook met elkaar.”

Er wonen zo’n 180 mensen met verschillende leeftijden, achtergronden en verhalen in het Bloemkwartier. De gemene deler? Het zijn allemaal spoedzoekers. “De diversiteit maakt het heel bijzonder om hier te wonen. We zijn meer dan alleen buren van elkaar. Je woont niet alleen naast elkaar, maar ook met elkaar”, vindt Sema.

Tilburg is kampioen flexbouwen Gemeente Tilburg gaf de afgelopen vijf jaar 1043 vergunningen af voor tijdelijke woningen. Dat is het hoogste aantal van heel Nederland en voor wethouder Yusuf Çelik is dat iets om trots op te zijn: “Het laat zien waar Tilburg voor staat: tempo maken, verantwoordelijkheid nemen en kwaliteit leveren. We bouwen niet zomaar: we bouwen snel en zorgvuldig, passend bij de wijk en met oog voor de mensen die er moeten wonen. Het mooie is dat bewoners hun inschrijftijd blijven opbouwen. Dat betekent dat je na een goede start en een stabiele basis je wooncarrière kunt vervolgen”.

“Ik zorg er ook voor dat iedereen die hier woont, zich veilig voelt.”