Gemeentehuis Altena sluit eerder op 9 juli

Het gemeentehuis en de milieustations in Altena gaan donderdag 9 juli eerder dicht. Ze sluiten om half één in verband met een personeelsbijeenkomst.

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Op donderdag 9 juli sluit het gemeentehuis van Altena, evenals de milieustations in Giessen en Werkendam, al om 12.30 uur. De reden hiervoor is een interne bijeenkomst voor het personeel.

Vanaf dat moment is de gemeente ook telefonisch niet meer bereikbaar. Mensen met een dringende vraag of een calamiteit kunnen bellen naar het algemene nummer van de gemeente, waar zij verdere instructies ontvangen.

De gebruikelijke openingstijden van het gemeentehuis en de milieustations zijn te vinden op de website van de gemeente Altena.