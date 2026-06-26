Kermis Boxmeer start later door extreme hitte

De kermis in Boxmeer op vrijdag 26 juni en zaterdag 27 juni opent pas om zes uur 's avonds vanwege extreme hitte. Burgemeester Wim Hillenaar heeft dit besloten om de veiligheid en gezondheid van bezoekers en exploitanten te beschermen.

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Het besluit is genomen nadat het KNMI code rood heeft afgegeven voor gevaarlijke temperaturen op vrijdag en code oranje voor zaterdag. De combinatie van recordhoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid zorgt voor extra gezondheidsrisico’s.

De kermis vindt plaats op het Weijerplein, De Raetsingel en het Burgemeester Hengstplein en duurt tot en met dinsdag 30 juni 2026. Het aangepaste openingsschema geldt alleen voor vrijdag en zaterdag. Volgens de burgemeester zijn minder ingrijpende maatregelen niet voldoende om risico’s te beperken.