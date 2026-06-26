Marktconsultatie voor wijkteams Bergen op Zoom gestart

De gemeente Bergen op Zoom heeft een marktconsultatie gestart om de inrichting van wijkteams te verbeteren. Het doel is om ondersteuning voor inwoners dichtbij, betaalbaar en toegankelijk te maken. Marktpartijen worden uitgenodigd om mee te denken over een toekomstbestendige aanpak.

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In Bergen op Zoom groeit de vraag naar ondersteuning in het sociaal domein, terwijl de problemen steeds complexer worden. Om hierop in te spelen, werkt de gemeente aan een nieuwe aanpak waarin hulp en advies op wijkniveau beschikbaar zijn. Professionals en vrijwilligers gaan samenwerken in wijkteams, zodat inwoners voor vragen over zorg, welzijn, wonen en werk een aanspreekpunt dichtbij huis hebben.

De gemeente heeft de stad opgedeeld in vijf gebieden, waar de wijkteams zullen worden opgezet. Via een marktconsultatie wil Bergen op Zoom inzicht krijgen in hoe deze teams het beste georganiseerd kunnen worden. Marktpartijen wordt gevraagd om hun expertise te delen over de uitvoerbaarheid, mogelijke strategieën en randvoorwaarden voor een succesvolle inrichting.

Nieuwe strategie voor ondersteuning

De kennis en ervaring van marktpartijen worden door de gemeente gezien als een belangrijke aanvulling bij het ontwikkelen van een strategie. Het uiteindelijke doel is om ondersteuning voor inwoners toekomstbestendig te maken, terwijl de hulp betaalbaar en laagdrempelig blijft.

De marktconsultatie is nog open en partijen met relevante ervaring kunnen hun suggesties en aandachtspunten kenbaar maken. Voor meer informatie over de consultatie verwijst de gemeente naar het platform TenderNed.