Code rood zet streep door studentenfestival Yonder Live: 'Gezondheid voor'

Na maandenlange voorbereidingen gaat het festival Yonder Live in poppodium 013 niet door. Door de extreme hitte en code rood is het evenement afgelast. Voor docent Cindy van Hamond van Yonder in Tilburg is dat extra pijnlijk: het festival zou ook haar afscheid zijn.

Cindy, docent evenementenopleiding, is de bedenker van het festival. "Dit is ontzettend zuur, maar we kunnen niet anders dan aan onze gezondheid denken", zegt ze. Haar contract werd niet verlengd omdat er te weinig aanmeldingen waren voor de mbo-opleidingen media, communicatie en cultuur. "Het zou een heel mooi afscheidsfeestje geweest zijn, het einde van mijn periode op school." Het meeste baalt ze van al het werk dat erin is gaan zitten. "Ik had de studenten graag dat cadeautje willen laten uitpakken." Donderdagmiddag maakte het KNMI bekend dat voor vrijdag code rood gold. Daarna besloot de school om de deuren te sluiten en alle evenementen af te gelasten. "Dat heb ik zelf ook mee geadviseerd." De studenten zouden vrijdagmiddag vanaf half drie beginnen met opbouwen. "Dat is precies het heetste moment van de dag. Je moet je verantwoordelijkheid nemen, want je wil niet dat er iets met een van de studenten gebeurt."

Cindy met haar studenten (foto: Cindy van Hamond).

"De kers op de taart gaat nu niet door."

Yonder Live moest meer zijn dan alleen een muziekfestival. Jongeren tussen de 15 en 25 jaar konden er ook terecht voor informatie en hulp, bijvoorbeeld over mentale gezondheid of geldproblemen. "Dat is wel waar ik het meeste van baal", vertelt Cindy. Sinds de zelfmoord van haar broertje in 2007 zet ze zich hiervoor in. "Het is mijn missie geworden om daar iets mee te doen en problemen zoveel mogelijk vóór te zijn." Het festival was volledig georganiseerd door studenten van acht opleidingen van Yonder. Ook de artiesten kwamen van de school. "Iedereen had een aandeel in dit festival." Deze week waren er al verschillende activiteiten, maar het festival zou het hoogtepunt worden. "De kers op de taart gaat nu niet door. Toch ben ik ontzettend trots dat de studenten dit samen hebben neergezet."

"Ook zij hebben talenten."

"Vanavond zou het moment zijn waarop alles samenkwam. Ik wilde dat de studenten trots konden zijn op wat ze hebben bereikt." Volgens Cindy wordt er te vaak neergekeken op mbo'ers. "Maar ook zij hebben talenten. Ze laten dat misschien op een andere manier zien. Dat wilde ik ze met dit festival laten ervaren." De organisatie onderzoekt of Yonder Live later alsnog kan plaatsvinden. Dit schooljaar lukt dat niet meer, omdat de studenten over twee weken klaar zijn met dit studiejaar. Bovendien zijn er veel externe partners betrokken. "We moeten de hele puzzel opnieuw leggen." Zelf maakt Cindy het festival niet meer mee als medewerker van Yonder. "Ik heb gezegd dat ze me altijd mogen bellen als ze hulp nodig hebben. Dan denk ik graag mee." Ze hoopt dat het festival alsnog doorgaat. "Ik zal er zeker bij zijn. Ik ben ontzettend benieuwd en vooral heel trots."

"Het samenbrengen van jongeren is mijn drijfveer."