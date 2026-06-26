NAC en IT4Kids geven afgeschreven hardware maatschappelijke waarde

NAC Maatschappelijk en IT4Kids zetten zich in Breda in voor sportkansen voor kwetsbare groepen. Afgeschreven IT-apparatuur van bedrijven wordt duurzaam verwerkt, waarna de opbrengst wordt gebruikt voor sociale sportprojecten.

Gevonden voor jou

NAC Maatschappelijk en IT4Kids hebben de handen ineengeslagen om sport toegankelijker te maken voor mensen met financiële of fysieke uitdagingen. Het initiatief richt zich op inwoners van Breda en omgeving, waar niet iedereen de kans heeft om deel te nemen aan sportactiviteiten.

De samenwerking draait om het inzamelen van afgeschreven laptops, telefoons en andere IT-apparatuur bij bedrijven die betrokken zijn bij NAC. IT4Kids zorgt ervoor dat deze hardware professioneel wordt gewist en duurzaam verwerkt. De opbrengst van de apparatuur gaat naar NAC Maatschappelijk, dat het geld inzet voor diverse sociale projecten.

Sportprojecten in Breda

Met de ingezamelde middelen ondersteunt NAC Maatschappelijk onder meer programma’s zoals NAC Beweegt Junior, NAC G-voetbal en de NAC Street League. Deze initiatieven stimuleren gezondheid, vitaliteit en verbondenheid in de regio en bieden kwetsbare doelgroepen de kans om actief deel te nemen aan sport.

Vanuit het Rat Verlegh Stadion gebruikt NAC Maatschappelijk de kracht en uitstraling van de voetbalclub om inwoners te bereiken en te activeren. Daarbij staan samenwerking, zelfvertrouwen en maatschappelijke betrokkenheid centraal.

IT4Kids: hardware met impact

De stichting IT4Kids, erkend door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving), geeft afgeschreven IT-apparatuur een tweede leven. De restwaarde van deze apparatuur wordt ingezet om sportkansen te creëren voor kinderen in Nederland die dat financieel of fysiek nodig hebben. Dankzij partners zoals NAC Maatschappelijk kunnen steeds meer kinderen deelnemen aan sport en beweging.