Strooien bij hitte in Moerdijk om wegen te beschermen

In Moerdijk is zout gestrooid op wegen om schade door hitte te voorkomen.

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Ook tijdens warme zomerdagen blijven maatregelen nodig om de wegen veilig te houden. Door de hoge temperaturen wordt asfalt kwetsbaarder en kan het kleverig worden. Zout strooien maakt het wegdek ruwer, waardoor het beter bestand is tegen de hitte.

In Moerdijk is gisteren en vandaag op belangrijke plekken gestrooid om schade aan het asfalt te voorkomen. Dit moet ervoor zorgen dat de wegen goed begaanbaar blijven voor alle verkeersdeelnemers. De gemeente benadrukt dat het onderhoud van de openbare ruimte niet alleen in de winter, maar ook in de zomer essentieel is.

Door preventief te strooien wordt het asfalt beschermd en blijft de veiligheid op de weg gewaarborgd. Vooral op drukke of kwetsbare locaties zoals kruispunten en hoofdwegen is dit belangrijk.

Deze aanpak is bedoeld om langdurige schade aan het wegdek en hoge reparatiekosten te voorkomen. Zomerstrooien is minder bekend, maar blijkt noodzakelijk bij extreme hitte.