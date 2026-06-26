Zaterdagmarkt Helmond start en stopt uur eerder

De zaterdagmarkt in Helmond begint en eindigt morgen een uur eerder door de hitte.

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Vanwege de aanhoudende zomerhitte is besloten om de weekmarkt in Helmond zaterdag 27 juni eerder te laten starten en stoppen. De kooplieden beginnen al om half acht ’s ochtends met het inrichten van hun kramen. Klanten kunnen daardoor hun boodschappen doen in de koelere ochtenduren.

Normaal gesproken duurt de markt tot drie uur ’s middags, maar morgen wordt deze al om twee uur afgesloten. Dit moet zorgen voor een aangenamere ervaring voor zowel de bezoekers als de marktondernemers tijdens de warme zomerdag.

Gratis ijsje

Om de klanten extra te verwennen, delen de marktondernemers gratis ijsjes uit. Dit gebaar moet zorgen voor wat verkoeling tijdens het winkelen. De zaterdagmarkt vindt plaats in het centrum van Helmond.