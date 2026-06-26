Busvervoer rond Eindhoven breidt uit, verdubbeling reizen verwacht

Met de nieuwe plannen voor het openbaar vervoer in Zuidoost-Brabant zal de komende jaren het aantal busreizigers verdubbelen. Er komen nieuwe knooppunten, rijstroken voor bussen en een nieuw busstation. Dat moet in 2042 klaar zijn. Wat gaat dat allemaal kosten en zijn er wel genoeg chauffeurs voor zo'n uitbreiding?

Zuidoost-Brabant groeit al jaren. Er komen meer inwoners en bedrijvigheid en dus moet het openbaar vervoer mee groeien. Daarom wil de provincie het ov-systeem uitbreiden. Dat moet allemaal gaan gebeuren vanaf de zomer 2029. "Het is een aanbesteding zoals we die in Brabant nog nooit hebben gezien", zegt gedeputeerde Stijn Smeulders (mobiliteit). Wat ga je als reiziger merken?

Twee belangrijke doelgroepen moeten met dit plan bediend worden, vindt de provincie. Allereerst de forensen, scholieren en spitsreizigers naar toplocaties, zoals het centrum, het vliegveld en belangrijke bedrijventerreinen. Met nieuwe knooppunten op logische plekken, hoeven niet al die lijnen straks via Eindhoven Centraal te lopen. De andere belangrijke doelgroep is de 'sociale of recreatieve reiziger'. Die is meer verspreid over de dorpen en steden in de regio en wil bijvoorbeeld een dagje gaan shoppen of op familiebezoek. Het streven is dat ook deze reiziger met maximaal één overstap op veel meer plekken kan komen dan nu het geval is.

Wanneer is het klaar?

Bij de start in 2029 moet de eerste verbetering in het aantal dienstregelingsuren zichtbaar worden. In 2032, wanneer het tijdelijke busstation in gebruik wordt genomen, kunnen meer en langere bussen de weg op. In 2039 is het nieuwe station naar verwachting klaar en in 2042 moet het hele project klaar zijn. Wat gaat het kosten?

De provincie heeft 7 miljoen euro extra per jaar gereserveerd om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Voor de exploitatie van de Brainportlijnen wil de provincie daarnaast 6 miljoen euro per jaar extra reserveren. Een deel daarvan komt uit eigen middelen en een deel vanuit het Rijk. De verwachting is dat het ook veel gaat opleveren omdat er meer wordt gereisd. Van grofweg 150.000 reizen per dag op dit moment naar 300.000 reizen per dag straks. Zijn er wel genoeg chauffeurs om uit te breiden?

Na de coronaperiode waren er veel te weinig chauffeurs, maar volgens Smeulders is dat nu geen probleem meer. "We hebben er vertrouwen in dat het lukt om te blijven groeien in dat aanbod." Ook mikt hij op zelfstandige bussen zonder chauffeurs. "Wij hopen, maar dat is echt een hoop, dat in deze periode het autonoom vervoer ook een sprong gaat maken. Deze zomer rijdt bijvoorbeeld al een aantal maanden een autonome bus richting de Efteling."