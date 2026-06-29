In dit dorp groeien de basisscholen 25 keer meer dan landelijk gemiddelde

Basisscholen in Boekel groeien razendsnel en zijn nu al overvol. Door een sterke toename van nieuwbouwwoningen, vooral woningen voor jonge gezinnen, stijgt het aantal leerlingen hier veel harder dan op andere plekken. Dat zorgt de komende jaren voor een flink tekort aan klaslokalen. Om dat te voorkomen zijn de scholen en gemeente druk bezig met oplossingen. "Gekscherend wordt hier los van 'bouwen, bouwen, bouwen' af en toe geroepen 'paren, paren, paren'.", zegt wethouder Matt Kanters.

Uit prognoses van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijkt dat het verschil groot is. Landelijk blijft de groei van het aantal basisschoolleerlingen met nog minder dan een procent beperkt, terwijl in Boekel juist een stijging van ruim 25 procent wordt verwacht. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente. Die explosieve groei legt flinke druk op de scholen. "Het is echt nodig", vertelt Gerben van Boxtel van Kindcentrum de Regenboog, een van de drie scholen in het dorp. "We hebben eerder al heel creatief moeten denken. Zo zit er aankomend schooljaar een groep in het oude handvaardigheidslokaal. En eerder zat er een klas in de speelzaal of de personeelskamer." Aankomend schooljaar komt de school écht ruimte tekort. "Er gaan drie groepen in vier units op het schoolplein", vertelt de directeur. Al is ook die ruimte niet voldoende, want uit prognoses die de gemeente heeft laten doen komt het dorp in schooljaar 2029-2030 zelfs zes lokalen te kort. "Er moet wel echt iets gebeuren. Er is een groot lokalenprobleem."

Op deze plek komen aankomend schooljaar al vier tijdelijke units op het huidige schoolplein van het kindcentrum in Boekel (foto: Tom Berkers).

Nog meer units plaatsen op het schoolplein, dan de drie die er aankomend schooljaar al komen, past niet. Tijd voor de politiek om extra actie te ondernemen. "We gaan voor kwaliteit van onderwijs. Daarom willen we een van de scholen onderbrengen op een andere locatie", vertelt wethouder Matt Kanters. De Regenboog is de school die gaat verhuizen naar een andere plek in het dorp, waarmee er weer ruimte ontstaat op het huidige kindpark. Het bouwen van de nieuwe school kost tijd, die er eigenlijk niet is. "En dus zoeken we een locatie waar we voor tien lokalen plus bijbehorende voorzieningen een semi-permanente onderwijshuisvesting kunnen realiseren." De bedoeling is om voor maximaal acht jaar een tijdelijke school neer te zetten ergens in Boekel. Naar die locatie wordt nog wel gezocht. "Wij willen natuurlijk ook liever niet dat het realiseren van de permanente onderwijshuisvesting zo lang duurt. Sterker nog als straks het ontwerp er is, dan willen we zo snel mogelijk verder gaan met de bouw van een nieuwe school."

"Het is mooi dat het zo hard is gegroeid, maar daardoor zijn wij dus ook ingehaald door de realiteit en dus de capaciteit."

De grote groei komt vooral door de vele nieuwbouw in het dorp. De nieuwe huizen trekken veel jonge gezinnen aan, waardoor het aantal basisschoolkinderen sneller groeit dan eerder voorspeld. "Gekscherend wordt hier los van 'bouwen, bouwen, bouwen' af en toe geroepen 'paren, paren, paren'." "Het is mooi dat het zo hard is gegroeid, maar daardoor zijn wij dus ook ingehaald door de realiteit en dus de capaciteit", erkent de wethouder. "Dat het zo hard zou gaan hadden we niet kunnen voorzien, maar we moeten nu wel snel schakelen. Met de nieuwe realiteit moeten we nu voortvarend aan de slag en dat doen we dan ook." Aan dat plan voor de tijdelijke school hangt wel een kostenplaatje van zo'n vier miljoen. De gemeenteraad bespreekt het plan tijdens de raadsvergadering op 2 juli. Kanters verwacht echter geen grote weerstand. Eerder ging de raad namelijk al akkoord met de oplossing voor volgend schooljaar en gaven de opdracht om voor de zomer met een oplossing te komen voor de jaren daarna. "Dus de gemeenteraad zal hier niet door verrast zijn."