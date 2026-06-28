Buurman van hockeyclub is overvliegende ballen beu en eist trainingsverbod

De buurman van hockeyclub Zwart-Wit in Breda is de overlast van ballen in zijn tuin helemaal beu. Hij vreest dat iemand een keer een harde hockeybal op zijn hoofd krijgt en eist maatregelen. Samen komen ze er niet uit en dus stonden beide partijen deze week voor de rechter.

Zijn eis is simpel: train niet meer op het zuidelijke deel van het hoofdveld. Dat zorgt voor de meeste overlast, omdat er dan ook over de breedte van het veld wordt gespeeld en zijn huis bij een training dan pal achter een tijdelijk doel op de zijlijn staat.

De sfeer was stekelig en van enige toenadering was absoluut geen sprake, want de advocaten van de hockeyclub gingen er hard tegenin. Ze slaagden erin om zo’n beetje alles te pareren wat de buurman de club voor de voeten werpt.

En dat beide partijen er niet uit komen, werd meteen duidelijk tijdens het kort geding. Aan de rechterkant van de zaal zat de buurman met zijn advocaat en links de voorzitter van Zwart-Wit met maar liefst twee advocaten. Van enige toenadering was absoluut geen sprake, laat staan van enig begrip.

Maar waar je zou denken dat een hockeyclub sportief is en even meedenkt, deden de advocaten en de voorzitter er alles aan om de bezwaren van de buurman onderuit te halen. Het tellen van de ballen klopte niet, er was geen overlast aan geen enkele kant van het veld en van schade hadden ze bij de club nog nooit gehoord.

De Bredase en Nieuwginnekense Mixed Hockey Club Zwart-Wit zit al sinds 1931 aan de Reeptiend in het Bredase Mastbos en nooit was er een probleem, betoogde een van de advocaten. Maar sinds 2024 wel, omdat de buurman, die zelf al veertig jaar pal naast het hoofdveld woont, de overlast nu ineens beu is.

De manier waarop de buren met elkaar omgingen in de rechtszaal doet vermoeden dat er veel meer speelt dan alleen wat ballen over het hek. De club wil de buurman niet meer op hun terrein zien en vermoedt zelfs dat hij ballen van het terrein meeneemt om er emmers mee te vullen als bewijs. Ook vonden ze het bijvoorbeeld niet kunnen dat de buurman foto’s had gemaakt waarop jeugdleden stonden. Kwalijk, zo schetsten de advocaten.

De club heeft genoeg gedaan, zo betoogden de advocaten en de voorzitter, die eigenlijk geen probleem zagen. De trainers en spelers zijn goed geïnstrueerd en een verbod om op het zuidelijke deel van het hoofdveld te trainen leidt er alleen maar toe dat meer jeugd ’s avonds moet gaan trainen. Dus daar willen ze niet aan meewerken.

Voor restaurant De Kogelvanger dat recht achter het doel ligt aan de Reeptiend wordt het hek verhoogd naar 7,5 meter, maar dat ziet de eisende buurman niet als een eventuele oplossing. Dan heeft hij het gevoel dat hij in een gevangenis moet leven, zoals jeugdinrichting Den Hey-Acker even verderop. Hij denkt met een trainingsverbod alles te kunnen oplossen.

Maar hij had zijn eis niet heel goed onderbouwd. Hij had in de loop der jaren een aantal emmers vol ballen verzameld, maar niet duidelijk werd wanneer die over het hek zijn gevlogen of waar die precies waren beland. Ook kwam de buurman met ongedateerde foto’s en meldde hij ineens schade aan auto en caravan, waar niemand bij de club ooit van had gehoord. Tien ballen telde hij in 2025, zo had hij in een Excelsheet bijgehouden. Andere getallen had hij niet.

De rechter kreeg het niet voor elkaar om beide partijen een beetje naar elkaar toe te laten bewegen. Er vond nog wel een kort gesprek op de gang plaats, maar de uitkomst was dat de rechter toch echt een oordeel moet vellen over deze burenruzie. Dat doet ze op 9 juli.