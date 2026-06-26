Dieren in Beekse Bergen genieten van verkoeling

Bij Safaripark Beekse Bergen worden dieren extra gekoeld tijdens de warme zomerdagen. Met bevroren snacks, extra watermomenten en schaduwplekken zorgt het park voor verfrissing.

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Safaripark Beekse Bergen neemt maatregelen om de dieren comfortabel te houden nu de temperaturen hoog zijn. Dieren zoals rode panda's en giraffen krijgen bevroren lekkernijen, terwijl otters en tijgers verkoeling zoeken in het water.

Dierenverzorgers passen de dagelijkse routine aan door extra watermomenten te creëren en verrijking aan te bieden die is afgestemd op de zomerse omstandigheden. Daarnaast kunnen de dieren op elk moment de schaduw opzoeken.

Verfrissende beelden

Bezoekers van het safaripark zien hoe de dieren op verschillende manieren met de warmte omgaan. Hyena's genieten van een frisse duik, terwijl grootoorvossen hun bevroren snacks verorberen. Dit alles levert zomerse beelden op waarin de dieren zichtbaar genieten.

Beekse Bergen benadrukt dat de gezondheid en het welzijn van de dieren centraal staan tijdens deze warme dagen. Door de maatregelen kunnen zowel de dieren als de bezoekers optimaal van het park blijven genieten.