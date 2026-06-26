Helmond Sport met nieuwe naam op shirt: 'Kracht van de regio laten zien'

Bij PSV prijkt al jaren de naam Metropoolregio Brainport Eindhoven op het shirt. Helmond Sport kiest voor een vergelijkbare shirtsponsor, want vanaf het seizoen 2026/2027 staat 'Brainport' prominent op het shirt. “Deze samenwerking laat zien waar onze regio sterk in is: samen vooruitgaan”, zegt Philippe van Esch, voorzitter van Helmond Sport.

'Brainport' is een samenwerking tussen vier bedrijven uit Helmond en de Peelregio. De betrokken partijen en de club willen een gezamenlijke ambitie uitstralen: bouwen aan een sterke, verbonden en toekomstbestendige Brainportregio.

Volgens Paul van Nunen, directeur van Brainport Development, dient Brainport als vlag waaronder bedrijven, inwoners, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenkomen. “Dit partnership is een mooie kans om de kracht van de regio te laten zien en onze gezamenlijke agenda te versterken."

Investeren in een regio

Voorzitter Philippe van Esch is trots op de nieuwe naam op het shirt. "De bedrijven uit Helmond en de Peelregio willen samen met onze club investeren in een regio waarin economische ontwikkeling hand in hand gaat met sociale verbondenheid."

De komende periode geven de betrokken bedrijven en Helmond Sport gezamenlijk verder vorm aan de inhoud van het partnership. Het collectief van bedrijven geeft hierbij Heel Helmond Sport, het maatschappelijke programma van Helmond Sport, een impuls.

'Daarbij ligt de focus op verbinding, maatschappelijke impact en het versterken van trots en betrokkenheid in Helmond en de Peelregio', zo schrijft Helmond Sport in een persbericht.