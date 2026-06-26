Grondstoffencentrum Oud Gastel sluit eerder door warmte

Het grondstoffencentrum in Oud Gastel sluit zaterdag 27 juni vanaf twaalf uur ’s middags vanwege de hoge temperaturen.

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Vanwege het warme weer heeft het grondstoffencentrum in Oud Gastel besloten om zaterdag eerder te sluiten. Normaal gesproken is het centrum de hele dag geopend, maar morgen gaan de deuren al om twaalf uur dicht.

Ook de afvalinzameling in de regio wordt aangepast aan de zomerse omstandigheden. Inwoners wordt gevraagd om hun containers uiterlijk om zeven uur ’s ochtends buiten te zetten. De inzameldienst Saver kan namelijk eerder langskomen dan gebruikelijk.

Dit soort maatregelen worden genomen om rekening te houden met het welzijn van de medewerkers en de praktische uitdagingen die het warme weer met zich meebrengt.

Meer informatie over de aangepaste tijden en andere regels is te vinden op de website van Saver: www.saver.nl.