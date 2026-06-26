N321 bij Gassel afgesloten van 6 tot 17 juli

De N321 tussen Gassel en de Ten Holtweg is van 6 tot en met 17 juli afgesloten voor verkeer. De provincie voert groot onderhoud en reconstructiewerkzaamheden uit aan deze weg.

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Het gaat om het traject tussen de Hoeve in Gassel en de Ten Holtweg. De afsluiting geldt dag en nacht en is nodig voor werkzaamheden die worden uitgevoerd door aannemer Boskalis. Deze werkzaamheden maken deel uit van een groter project om de N321 tussen Grave en Cuijk te verbeteren.

Omwonenden hoeven zich geen zorgen te maken: woningen langs het afgesloten deel blijven bereikbaar. Voor verkeer worden duidelijke omleidingen ingesteld.

Omleidingen

Autoverkeer wordt omgeleid via de A73, A50 en A326. Voor fietsers is een tijdelijke route ingesteld die ter plaatse wordt aangegeven. Volg altijd de gele borden langs de weg voor de meest actuele informatie.

De provincie Noord-Brabant wil met deze reconstructie zorgen voor een veiligere weg, een betere doorstroming van het verkeer en een prettigere leefomgeving.

Meer informatie over de werkzaamheden en de planning is te vinden op de website van de provincie Noord-Brabant.