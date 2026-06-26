Gratis shirts voor Vierdaagselopers uit Land van Cuijk

De gemeente Land van Cuijk deelt op 14 juli gratis shirts uit aan deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse. Dit gebeurt in tijdvakken op het gemeentehuis in Boxmeer.

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De gemeente Land van Cuijk zorgt ook dit jaar voor herkenbaarheid van haar inwoners tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Wandelaars krijgen gratis unisex shirts, beschikbaar in maten van XS tot XXXL. Voor deze uitgifte wordt gebruikgemaakt van tijdvakken, zodat alles soepel verloopt.

De uitreiking vindt plaats op dinsdagavond 14 juli in de publiekshal van het gemeentehuis in Boxmeer. Deelnemers moeten hun inschrijfbewijs en een geldig identiteitsbewijs meenemen. Het ophalen van shirts gebeurt per kern tussen zeven uur en negen uur ’s avonds. Voor kernen zoals Mill en Sint Hubert begint het om zeven uur, terwijl Cuijk en omgeving vanaf half negen aan de beurt zijn.

Laatste kans op 20 juli

Wie op 14 juli verhinderd is, heeft nog één laatste kans om een shirt op te halen. Dit kan op maandag 20 juli tussen vier uur en vijf uur ’s middags, wederom in het gemeentehuis van Boxmeer. Let op: de shirts worden op=op uitgedeeld.

Met de opvallende shirts wil de gemeente haar wandelaars goed herkenbaar maken en tegelijkertijd het Land van Cuijk onder de aandacht brengen. Meer informatie over de uitreiking is te verkrijgen via [email protected].