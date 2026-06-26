Geen treinen tussen Eindhoven en Venlo vanaf 11 juli

Van zaterdag 11 juli tot maandagochtend 20 juli rijden er geen treinen tussen Eindhoven en Venlo. Dit is nodig voor werkzaamheden aan het spoor bij de Binderendreef in Deurne. De werkzaamheden duren dag en nacht en zorgen mogelijk voor overlast.

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Bij de spoortunnel Binderendreef in Deurne wordt binnenkort gewerkt aan het spoor. Dit gebeurt tijdens een treinvrije periode van negen dagen, zodat veilig en efficiënt gewerkt kan worden. Treinen tussen Eindhoven en Venlo rijden in deze periode niet.

De bouwers starten op vrijdag 10 juli en werken door tot maandagochtend 20 juli, vijf uur 's ochtends. In deze tijd worden onder andere damwanden geplaatst, spoorstaven doorgeslepen en het spoor tijdelijk verwijderd. Ook wordt de bestaande overweg ontmanteld en vervangen door funderingswanden en groutankers, een type stevige bevestiging.

Damwanden en hinder

Het trillend aanbrengen van damwanden vindt plaats op specifieke momenten: vrijdag 10 juli, zaterdag 11 juli en dinsdag 14 juli. Op deze dagen wordt ook 's avonds gewerkt, tot uiterlijk elf uur. Omdat er dag en nacht gewerkt wordt, kan er hinder zijn door bouwlampen, vrachtverkeer en geluid.

De aannemer probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken. Via een speciale app worden omwonenden geïnformeerd als werkzaamheden uitlopen of er extra hinder ontstaat.

Meer informatie over het project is te vinden op de website van de gemeente Deurne.