Einde hitteprotocol Dongen: afval weer op normale tijden opgehaald

Vanaf maandag 29 juni vervallen de aangepaste tijden van het hitteprotocol in Dongen. Afval hoeft dan niet meer voor zes uur 's ochtends buiten te staan en de milieustraat opent weer volgens het reguliere schema.

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Het hitteprotocol voor de buitendienst en milieustraat De Coolhof in Dongen blijft nog tot en met zondag 28 juni van kracht. Door de hoge temperaturen zijn de openingstijden van de milieustraat aangepast en wordt afval vroeger opgehaald. Vanaf maandag 29 juni vervallen deze maatregelen.

Vanaf maandag hanteert milieustraat De Coolhof weer de reguliere openingstijden. Bezoekers kunnen er terecht van half negen 's ochtends tot half vier 's middags. Ook het ophalen van afval keert terug naar de normale tijden. Inwoners hoeven hun afval dan niet meer voor zes uur 's ochtends buiten te zetten.

Het hitteprotocol werd ingevoerd om medewerkers te beschermen tegen de extreme hitte van afgelopen dagen. Tijdens deze periode werden de werktijden vervroegd om de heetste uren van de dag zoveel mogelijk te vermijden.

Met het einde van het protocol hoopt de gemeente Dongen de normale dienstverlening snel weer volledig te hervatten. Inwoners kunnen vanaf maandag weer rekenen op de gebruikelijke ophaalschema's en openingstijden.