Dit is het programma van de Dag van de Zachte G

De Dag van de Zachte G wordt op dinsdag de 7e van de 7e gevierd. De nieuwe Brabantse feestdag staat volledig in het teken van de Brabantse taal, cultuur en gezelligheid. Om je een overzicht te geven van wat er die dag allemaal te doen is, hebben we het programma in Gemert voor je op een rij gezet.

De uitvalsbasis van de eerste editie van de Dag van de Zachte G is café Gij & Ik in Gemert. Café-eigenaar Gijs nodigde het radioteam van Omroep Brabant uit om de uitzending vanuit zijn café te verzorgen. Vanaf 7.00 uur wordt hier de Brabantse Top 100 uitgezonden. Daarnaast staan verspreid over de dag verschillende Brabantse activiteiten op het programma. 10:30 uur Eet je een Zachte G-ebakje mee?

Een taartmoment op het plein voor café Gij & Ik om de Dag van de Zachte G samen feestelijk te openen. 11:00 – 12:00 uur Nol Havens (VOF de Kunst) te gast bij de radio 12:15 Exclusieve lunch met Robèrt van Beckhoven

Een aantal luisteraars schuift deze middag aan voor een exclusieve lunch met Robèrt van Beckhoven. Om kans te maken, moet je hebben gestemd op de Brabantse Top 100. Hoor je tijdens een van de radioprogramma's een speciaal alarm? Neem dan direct contact op met Omroep Brabant. Je favoriete nummer insturen kan hier.

Na de lunch is Robèrt te gast in de radio-uitzending. 14:00 uur Muziekbingo met Duo Gruijtmuntend

Tijdens de Brabantse Muziekbingo verzorgt Duo GruijtMuntend een muzikale bingo. In plaats van getallen streep je artiesten en nummers weg zodra ze worden gezongen of gedraaid. De middag staat in het teken van live muziek, bekende Brabantse nummers en interactie met het publiek. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Vol is vol. Aanmelden kan via deze link. 16:00 uur Proost je mee met de Zachte G?

Een tweede proostmoment om samen de Dag van de Zachte G te vieren. 16:45 uur René Schuurmans te gast bij de radio 17:00 uur Liveoptreden van Lars van Bokhoven

Lars van Bokhoven sluit de dag muzikaal af met een optreden op het Ridderplein in Gemert. 18:00 uur Het einde van de Brabantse top 100

Dan klinkt de nummer één van de lijst. Aansluitend is er een afterparty op het Ridderplein in Gemert.



Hier lees je alle verhalen over de Dag van de Zachte G.