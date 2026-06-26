Milieustraat Veldhoven opent extra vroeg en langer

De milieustraat Veldhoven verruimt haar openingstijden van 29 juni tot en met 4 juli.

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Vanaf maandag 29 juni zijn de openingstijden van de milieustraat uitgebreid. Gedurende de week tot en met vrijdag 3 juli gaat de milieustraat iedere dag een uur eerder open. Daarnaast is er op maandagavond een extra avondopenstelling.

De aangepaste tijden zijn bedoeld om bezoekers meer ruimte te geven hun afval te brengen. Dit kan helpen bij het spreiden van drukte en wachtrijen. De maatregelen zijn onder voorbehoud van weerswaarschuwingen.

Weersomstandigheden spelen een rol

De ruimere tijden vervallen als het KNMI een code oranje of rood afgeeft. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij extreme weersomstandigheden die gevaarlijk kunnen zijn.

Bezoekers wordt geadviseerd vooraf de website van de milieustraat te bekijken om op de hoogte te blijven van actuele wijzigingen. Bij onzekerheid over het weer kunnen tijden alsnog aangepast worden.