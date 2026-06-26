René van de Kerkhof vreest exit tegen Marokko: 'Ik ben er niet gerust op"

Nu de groepsfase er voor Oranje opzit, kan het WK volgens PSV- en Oranje-iconen Willy en René van de Kerkhof écht beginnen. Maar als we René mogen geloven, is het WK komende maandagochtend ook alweer voorbij voor Nederland. "Marokko heeft gewoon een topploeg. De intensiteit van die gasten, een paar spelers van PSG én Saibari... Ik ben bang dat we het niet redden", zegt René in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Ik denk dat het aan gaat komen op penalty's en dat we er dan uitgaan."

Ook Willy verwacht een zeer zware kluif tegen de Marokkanen maar hij is optimistischer dan zijn broer. "Het wordt een geweldige wedstrijd. Één van de topwedstrijden van dit toernooi. Ik denk dat we 'm over de streep gaan trekken." Ook Willy heeft alleen maar complimenten voor het Marokkaanse team maar denkt dat Nederland meer scorend vermogen heeft. René: "Ik hoop dat ik ongelijk heb maar ik ben er niet gerust op."

De broers zijn het er wel over eens dat Oranje de ideale samenstelling nu wel heeft gevonden. Dat wil zeggen de opstelling zoals die tegen Tunesië met Van de Ven en Summerville in plaats van Aké en Malen. "Jammer voor Malen", zegt Willy. "Hij doet het echt niet slecht maar hij heeft gewoon pech. Ballen die hij net niet meekrijgt.. En Memphis moet hij gewoon vakantie geven en niet meer opstellen. Je kunt nog beter Weghorst opstellen."

"Doku had gewoon op het WK moeten blijven."

Ook spreken de broers zich nog uit over de kwestie waar onze zuiderburen erg mee bezig waren de laatste dagen, namelijk het ontbreken van sterspeler Jérémy Doku omdat zijn vrouw van hun kind beviel. Willy kan daar niet bij. "Toen onze oudste dochter werd geboren, ging ik gewoon voetballen met FC Twente. Ik had het gevoel dat we nog meer kinderen zouden krijgen dus dat is goed gekomen. Je moet gewoon voetballen, die Doku had gewoon op het WK moeten blijven." Een belofte doet René tenslotte nog: dat hij de wedstrijd tegen Marokko helemaal gaat afkijken wat hem vannacht tegen Tunesië niet lukte. "Na die 2-0 ben ik gewoon gaan slapen. Maar die wedstrijd tegen Marokko die wil je gewoon zien. Dan ga ik om één uur een tukkie doen en dan zet ik de wekker wel voor half drie."