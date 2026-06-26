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Bewoners van verzorgingshuis in Den Bosch moeten verplaatsen door de hitte
Vandaag om 14:03 • Aangepast vandaag om 15:57
Senioren van de bovenste verdieping van verzorgingshuis De Taling aan de Eendenkooi in Den Bosch moeten daar weg. Het is in hun woning veel te warm geworden door de extreme hitte, zegt een medewerker.
De bewoners van locatie De Taling van zorgorganisatie Van Neynsel moeten naar 'lagere etages', omdat het daar beter uit te houden is. Een medewerker van Van Neynsel laat weten dat de brandweer is ingeschakeld om het dak nat te houden voor verkoeling.
Het is niet duidelijk hoeveel mensen hun woning uit moeten.
In het hele gebouw zijn in totaal 150 woningen, waaronder 90 verpleegappartementen en 60 seniorenwoningen. Volgens een woordvoerder van de zorgorganisatie is de situatie rond vier uur weer onder controle, volgens haar zouden er geen bewoners in serieus gevaar zijn geweest.
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