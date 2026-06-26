Bewoners van verzorgingshuis in Den Bosch moeten verplaatsen door de hitte

Senioren van de bovenste verdieping van verzorgingshuis De Taling aan de Eendenkooi in Den Bosch moeten daar weg. Het is in hun woning veel te warm geworden door de extreme hitte, zegt een medewerker.

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De bewoners van locatie De Taling van zorgorganisatie Van Neynsel moeten naar 'lagere etages', omdat het daar beter uit te houden is. Een medewerker van Van Neynsel laat weten dat de brandweer is ingeschakeld om het dak nat te houden voor verkoeling.