Navigatie overslaan
Ontdek

Ook zaterdag code rood vanwege extreme hitte in Brabant

Vandaag om 14:26 • Aangepast vandaag om 14:47

Code rood is door extreme hitte verlengd in heel Brabant. Ook voor zaterdag geldt tot negen uur 's avonds het weeralarm.  

Profielfoto van Romee van der Heijden
Geschreven door
Romee van der Heijden

Het KNMI waarschuwt zaterdag voor het weer in vier provincies. Naast Brabant geldt het weeralarm ook in Limburg, Gelderland en Overijssel. 

Het hoogste waarschuwingsniveau was eerst afgekondigd voor acht provincies tot vrijdagavond elf uur. Daar is dus voor een aantal provincies een dag aan vastgeplakt. 

De hele week is het al warm, en dat blijft nog even zo. Vrijdag kan de temperatuur zelfs oplopen tot 40 graden. 

Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen, klachten van oververhitting en zelfs een levensbedreigende hitteberoerte.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.