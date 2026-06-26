Ook zaterdag code rood vanwege extreme hitte in Brabant

Code rood is door extreme hitte verlengd in heel Brabant. Ook voor zaterdag geldt tot negen uur 's avonds het weeralarm.

Het KNMI waarschuwt zaterdag voor het weer in vier provincies. Naast Brabant geldt het weeralarm ook in Limburg, Gelderland en Overijssel.

Het hoogste waarschuwingsniveau was eerst afgekondigd voor acht provincies tot vrijdagavond elf uur. Daar is dus voor een aantal provincies een dag aan vastgeplakt.

De hele week is het al warm, en dat blijft nog even zo. Vrijdag kan de temperatuur zelfs oplopen tot 40 graden.

Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen, klachten van oververhitting en zelfs een levensbedreigende hitteberoerte.