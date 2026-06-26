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Tractor en scooter botsen in Rosmalen: jonge vrouw (19) zwaargewond
Vandaag om 14:59 • Aangepast vandaag om 15:48
Een 19-jarige vrouw is vrijdagmiddag ernstig gewond geraakt na een aanrijding met een tractor aan de Vliertwijksestraat in Rosmalen. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.
Het ongeluk gebeurde rond twee uur op een rotonde bij de Vliertwijksestraat en Oude Baan-Oost. Een traumahelikopter was opgeroepen, maar het slachtoffer was al met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Volgens een politiewoordvoerder is de vrouw gewond geraakt aan haar been
Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. De bestuurder van de tractor is ongedeerd gebleven.
De politie doet ter plaatse onderzoek.
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