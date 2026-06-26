Tractor en scooter botsen in Rosmalen: jonge vrouw (19) zwaargewond

Een 19-jarige vrouw is vrijdagmiddag ernstig gewond geraakt na een aanrijding met een tractor aan de Vliertwijksestraat in Rosmalen. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

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Het ongeluk gebeurde rond twee uur op een rotonde bij de Vliertwijksestraat en Oude Baan-Oost. Een traumahelikopter was opgeroepen, maar het slachtoffer was al met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Volgens een politiewoordvoerder is de vrouw gewond geraakt aan haar been