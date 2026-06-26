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Man met uitstekende dakkapel rijdt ook nog zonder geldig rijbewijs

Vandaag om 15:39 • Aangepast vandaag om 16:07
De dakkapel steekt aan de rechterkant flink uit. Dat viel de agenten op, ze besloten de man staande te houden. (Foto: verkeerspolitie_zwb / Instragram.)
De dakkapel steekt aan de rechterkant flink uit. Dat viel de agenten op, ze besloten de man staande te houden. (Foto: verkeerspolitie_zwb / Instragram.)

Een man is vrijdagochtend tegen de lamp gelopen terwijl hij met een grote, uitstekende dakkapel over de N261 bij Tilburg reed. Niet alleen stak het gevaarte flink uit, de bestuurder bleek ook geen rijbewijs te hebben én onder invloed te zijn.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Agenten kregen de man op de korrel toen hij met zijn volgeladen aanhanger over de N261 van Kaatsheuvel naar Tilburg reed. Op de aanhanger pronkte een gigantische dakkapel voor op een huis. De raampartij stak wel erg ver uit aan de rechterkant van de kar, waarop agenten besloten even polshoogte te nemen.

Onder invloed
Eenmaal aan de kant bleek dat er meer mis was dan een te sterk overhangende lading. De man zat achter het stuur met een ongeldig verklaard rijbewijs. Na een drugstest bleek hij ook nog positief te testen op THC, de werkzame stof in onder meer wiet en hasj.

De man is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Daar volgt doorgaans nog een bloedtest op drugs, omdat een speekseltest minder betrouwbaar is.

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