Man met uitstekende dakkapel rijdt ook nog zonder geldig rijbewijs

Een man is vrijdagochtend tegen de lamp gelopen terwijl hij met een grote, uitstekende dakkapel over de N261 bij Tilburg reed. Niet alleen stak het gevaarte flink uit, de bestuurder bleek ook geen rijbewijs te hebben én onder invloed te zijn.

Agenten kregen de man op de korrel toen hij met zijn volgeladen aanhanger over de N261 van Kaatsheuvel naar Tilburg reed. Op de aanhanger pronkte een gigantische dakkapel voor op een huis. De raampartij stak wel erg ver uit aan de rechterkant van de kar, waarop agenten besloten even polshoogte te nemen.



Onder invloed

Eenmaal aan de kant bleek dat er meer mis was dan een te sterk overhangende lading. De man zat achter het stuur met een ongeldig verklaard rijbewijs. Na een drugstest bleek hij ook nog positief te testen op THC, de werkzame stof in onder meer wiet en hasj.

De man is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Daar volgt doorgaans nog een bloedtest op drugs, omdat een speekseltest minder betrouwbaar is.