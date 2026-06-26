Beach Break Festival Boxtel afgelast door extreme hitte

Het Beach Break Festival in Boxtel is afgelast vanwege extreme hitte. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken voor vrijdag 26 en zaterdag 27 juni. Het KNMI heeft code rood afgegeven, wat betekent dat er sprake is van extreem weer.

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De gemeente Boxtel heeft besloten om het Beach Break Festival niet door te laten gaan vanwege de aanhoudend hoge temperaturen. Het KNMI waarschuwt met code rood voor extreem weer dat grote impact heeft op de samenleving. Ook de GHOR, die verantwoordelijk is voor medische hulp bij calamiteiten, adviseert om evenementen onder deze omstandigheden af te gelasten.

Code rood is onder andere afgegeven omdat de druk op de zorg door de hitte al hoog is. Het organiseren van een evenement zou die druk verder kunnen verhogen, wat risico’s met zich meebrengt. Eerder deze week is ook het Nationaal Hitteplan in werking gesteld, dat voorziet in extra maatregelen om kwetsbare groepen te beschermen tegen de gevolgen van de hitte.

Vergunning ingetrokken

De gemeente heeft de vergunning voor het festival, dat op vrijdagavond en zaterdag tot negen uur ’s avonds zou plaatsvinden, ingetrokken.