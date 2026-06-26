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Meerdere auto's botsen op elkaar, drie rijstroken dicht op de A2

Vandaag om 16:30 • Aangepast vandaag om 17:15
Meerdere auto's staan midden op de snelweg na de crash. (Foto: Rijkswaterstaat / X.)
Meerdere auto's staan midden op de snelweg na de crash. (Foto: Rijkswaterstaat / X.)

Meerdere voertuigen zijn vrijdagmiddag betrokken geraakt bij een ongeluk op de A2 voor knooppunt Vught. Op beelden is te zien hoe meerdere auto’s met flinke schade midden op de weg staan. Rond half vijf loopt de vertraging richting Eindhoven op tot een half uur.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Volgens Rijkswaterstaat was er al snel een berger ter plaatse. Rond half vijf was de weg nog niet vrij: drie van de vijf rijstroken waren dicht.

Op beelden die Rijkswaterstaat deelde, was te zien hoe meerdere beschadigde auto’s midden op de snelweg stonden. Een van de wagens raakte zwaar beschadigd; de voorkant lag er volledig af. Ook een vrachtwagen leek bij het ongeluk betrokken te zijn.

Rond tien over vijf heeft een berger alle betrokken voertuigen van het wegdek afgekregen. De rijbanen werden weer opengesteld en de file loste al snel op.

Op videobeelden is de weg te zien vlak na het ongeluk: 

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