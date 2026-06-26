Wilco en Ruud trouwen in 39 graden: 'Niet mauwen, gewoon trouwen!'

De meeste mensen zitten op deze heetste 26 juni ooit gemeten misschien het liefst met de gordijnen dicht in huis, in de airco op werk of nemen graag een verkoelende duik. Maar Wilco en Ruud? Die hadden héle andere plannen vandaag. Zij gaven elkaar vrijdagmiddag het ja-woord in Gemert, waar de temperatuur opliep tot 39 graden. "Ons pak is een beetje nattig nu."

Bruiloftsgasten wachten vrijdagmiddag in de volle zon op de aankomst van bruidegoms Ruud en Wilco. Al snel druipt het zweet van ieders voorhoofd af en vliegen de waaiers in het rond. Hoe houden de gasten het vol in pak en lange jurken? "Niet!" roepen een paar gasten lachend. Een paar minuten later rijdt het bruidspaar stijlvol het terrein van restaurant Koks in Gemert op: in een witte oldtimer en ondanks de hitte in driedelig pak. Met een glimlach van oor tot oor ontvangen de mannen het applaus en gejoel van alle gasten.

In driedelig pak arriveren Ruud en Wilco op hun bruiloft. (foto: Floortje Steigenga)

Hete ceremonie

En dan is het tijd voor de ceremonie. En hoewel het restaurant nog heeft aangeboden die te verplaatsen naar hun zaal met airco, vindt die gewoon buiten plaats. Er is wel gezorgd voor wat extra verkoeling. Bij ieder stoeltje staat een flesje water en ligt een waaier. Die blijken hard nodig wanneer de temperatuur steeds dichter bij de veertig graden komt. Iedereen wappert en zweet erop los. Vrienden Youri en Rick hebben zich ondanks de hitte gewoon aan de dresscode gehouden en zitten in pak bij de ceremonie: "Het is wel een beetje warm, maar met wat Brabantse nuchterheid komt het goed." Zelfs de opa's van Ruud en Wilco trotseren met hun 83 en 85 jaar gewoon de hitte, in pak mét stropdas: "Ik heb niet eens een korte broek", zegt Ruuds opa.

Na een speech van de trouwambtenaar over het al ruim tienjarige liefdesverhaal van de mannen is er even ruimte voor een extra drinkpauze. Het personeel deelt koude flesjes water uit om wat extra verkoeling te bieden.

Tijdens de bruiloft werden flesjes met koud water uitgedeeld. (foto: Floortje Steigenga)

De liefdevolle woorden over hoe de twee elkaar door dik en dun in het leven steunden ontroeren velen en zorgen ervoor dat er naast alle zweetdruppels ook een hoop tranen vallen.

Op alle stoeltjes lagen waaiertjes om de gasten wat verkoeling te brengen. (foto: Floortje Steigenga)

Een volmondige 'ja!' Tijd voor het ja-woord. "Wilco, neem jij Ruud aan tot je wettige echtgenoot?" , vraagt de trouwambtenaar. "Ja!" Klinkt het luid. En als daarna ook zijn Ruud een volmondig 'jazeker' uitspreekt is het zover. "Jullie huwelijk is voltrokken, jullie mogen elkaar feliciteren", klinkt de ambtenaar. En feliciteren doen de twee elkaar zeker, met een dikke, hete zoen.

Nadat er een hoop zweetdruppels en tranen zijn gevallen is het tijd voor het ja-woord. (foto: Floortje Steigenga)

Na het ja-woord was het natuurlijk tijd voor een hete smakkerd. (foto: Floortje Steigenga)

Een beetje nattig Hoe heeft het stel de bloedhete ceremonie ervaren? "Het was eigenlijk veel warmer toen we foto's maakten in de open heide. Dan is dit peanuts!" vertelt Wilco. Het echtpaar heeft vanwege de hitte last-minute nog wel wat aanpassingen gedaan. "We hebben gisteren nog wat airco's voor de feestlocatie geregeld, en de borrel doen we nu binnen in plaats van buiten." En hebben de twee het niet bloedheet in zo'n driedelig pak? "Ik denk dat die snel uit gaat, het is een beetje nattig nu!", zegt Ruud. De waaiertjes die ze uitgedeeld hadden aan de gasten, hebben ze zelf niet nodig gehad: "Niet mauwen, gewoon trouwen!", grapt Wilco.



De rest van hun trouwdag zal in ieder geval iets koeler zijn, die vindt grotendeels plaats in feestzalen met airco.