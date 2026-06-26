Dronken bestuurder bijt agent in been na mislukte vluchtpoging
Een 33-jarige man uit Bergen op Zoom heeft het donderdagavond flink bont gemaakt toen hij werd staande gehouden op de Gagelboslaan in Bergen op Zoom. De man bleek beschonken achter het stuur te zitten. Na een blaastest gooide hij de kont tegen de krib en ging hij in verzet tegen agenten. Daarbij beet hij een agent in zijn been.
Donderdagavond rond elf uur krijgen de hulpdiensten een melding dat er een man op de bestuurdersstoel van zijn auto zou zitten te slapen, of mogelijk bewusteloos zou zijn. De auto staat op dat moment aan de Gagelboslaan. Omstanders proberen de man wakker te maken, maar hij reageert niet. Agenten en ambulancemedewerkers rukken snel uit. De temperatuur bedraagt op dat moment nog bijna 27 graden.
Dronken achter het stuur
Wanneer agenten de straat in rijden, vangen ze nog net een glimp op van de auto van de man, die juist wegrijdt. Ze houden de bestuurder al snel staande en besluiten hem een blaastest te laten doen. De 33-jarige man laat zelf al weten dat hij mogelijk iets te diep in het glaasje heeft gekeken. De test bevestigt zijn eigen vermoeden.
De agenten willen vervolgens ook nog een speekseltest afnemen. Die test vooral op drugs. Maar dan zet de man de hakken volledig in het zand: hij weigert mee te werken. Hij wordt aangehouden, maar één ding is de agenten al snel duidelijk: hij is niet van plan om mee te gaan naar het bureau.
Bijten in het been
De bestuurder zet het op een lopen en sprint ervandoor. Agenten gebruiken daarop hun taser om de rennende man onder controle te krijgen. Hij valt, waarna de agenten hem in de boeien weten te slaan. Toch blijft de man tegenstribbelen. Op een gegeven moment haalt hij uit en zet hij zijn tanden hard in het been van een van de agenten.
Er komt versterking bij, die de hapgrage bestuurder in de auto en naar het bureau weet te krijgen. De agent die werd gebeten, heeft aangifte gedaan tegen de 33-jarige man. De bijtgrage bestuurder heeft meerdere strafbare feiten op zijn bord liggen: rijden onder invloed, mishandeling van een agent en zogenoemde wederspannigheid, oftewel verzet tegen een ambtenaar die zijn werk doet.
De agent liet zijn been nakijken in het ziekenhuis, maar bleek er zonder verdere kleerscheuren vanaf te komen.