Dronken bestuurder bijt agent in been na mislukte vluchtpoging

Een 33-jarige man uit Bergen op Zoom heeft het donderdagavond flink bont gemaakt toen hij werd staande gehouden op de Gagelboslaan in Bergen op Zoom. De man bleek beschonken achter het stuur te zitten. Na een blaastest gooide hij de kont tegen de krib en ging hij in verzet tegen agenten. Daarbij beet hij een agent in zijn been.

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Donderdagavond rond elf uur krijgen de hulpdiensten een melding dat er een man op de bestuurdersstoel van zijn auto zou zitten te slapen, of mogelijk bewusteloos zou zijn. De auto staat op dat moment aan de Gagelboslaan. Omstanders proberen de man wakker te maken, maar hij reageert niet. Agenten en ambulancemedewerkers rukken snel uit. De temperatuur bedraagt op dat moment nog bijna 27 graden. Dronken achter het stuur

Wanneer agenten de straat in rijden, vangen ze nog net een glimp op van de auto van de man, die juist wegrijdt. Ze houden de bestuurder al snel staande en besluiten hem een blaastest te laten doen. De 33-jarige man laat zelf al weten dat hij mogelijk iets te diep in het glaasje heeft gekeken. De test bevestigt zijn eigen vermoeden.