Evenementen afgelast in Sint-Michielsgestel vanwege code rood

Alle evenementen in Sint-Michielsgestel zijn afgelast vanwege de extreme hitte. De gemeente heeft besloten om alle evenementenvergunningen in te trekken zolang code rood van kracht is.

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De beslissing volgt op landelijke adviezen en richtlijnen van het Nationaal Hitteplan. Het KNMI heeft code rood afgegeven voor vrijdag en zaterdag tot negen uur ’s avonds. Dit betekent dat er sprake is van extreem weer met grote gevolgen voor de samenleving.

De gemeente Sint-Michielsgestel benadrukt dat de gezondheid en veiligheid van inwoners, bezoekers en betrokkenen voorop staan. De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) heeft geadviseerd om geen evenementen door te laten gaan, omdat de druk op de zorg door de hitte al groot is. Extra belasting door evenementen kan de risico’s verder vergroten.

Vergunningen ingetrokken

De evenementenvergunningen zijn met pijn in het hart ingetrokken, aldus de gemeente. Er is veel werk verzet om de evenementen te organiseren, maar de uitzonderlijke omstandigheden maken het niet verantwoord om ze door te laten gaan. Zolang code rood geldt, blijven de vergunningen ingetrokken.