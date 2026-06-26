Kermis Raamsdonksveer opent later door hitte

De kermis in Raamsdonksveer gaat vrijdag en zaterdag later open vanwege de hitte. Vandaag begint de kermis om zeven uur ’s avonds, en morgen ook. Activiteiten zoals de Meet & Greet met Bing en de prikkelarme middag gaan niet door.

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Vanwege de hoge temperaturen heeft de organisatie besloten de openingstijden van de kermis aan te passen. Op vrijdag zou de kermis oorspronkelijk om twee uur ’s middags beginnen, maar nu wordt dat zeven uur ’s avonds. De sluitingstijd blijft onveranderd: één uur ’s nachts.

Ook op zaterdag verschuift de opening naar zeven uur ’s avonds. Aanvankelijk stond twaalf uur ’s middags gepland. De prikkelarme middag, die speciaal bedoeld was voor mensen die gevoelig zijn voor prikkels, kan dit jaar helaas niet doorgaan.

Veiligheid en comfort

De beslissing is genomen in overleg met de exploitanten. De organisatie wil er alles aan doen om een veilige en comfortabele omgeving te bieden voor zowel bezoekers als medewerkers van de kermis. Door de latere opening wordt voorkomen dat men tijdens de heetste uren van de dag buiten is.