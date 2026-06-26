Code rood in Valkenswaard: afgelastingen door hitte

Door de extreme hitte geldt in Valkenswaard code rood. Evenementen zijn afgelast en zwembad De Wedert heeft aangepaste openingstijden. De gemeente roept op extra goed op elkaar te letten.

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In Valkenswaard zijn maatregelen genomen vanwege de aanhoudende warmte. Code rood is afgekondigd voor vrijdag en zaterdag, wat grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Langdurige blootstelling aan extreme temperaturen kan leiden tot medische incidenten en een grotere belasting van de zorg.

De gemeente heeft besloten enkele evenementen af te gelasten. Zo gaat het hockeyevenement PietJanKnor van hockeyvereniging HOD dit weekend niet door, ondanks extra voorbereidingen door de organisatie. Ook Valkenswaard Volkoren en de Cultuurdag, een initiatief van de kinderburgemeester, worden verplaatst. De burgemeester benadrukt dat deze beslissingen nodig zijn om de gezondheid en veiligheid van inwoners en bezoekers te waarborgen.

Zwembad De Wedert

Zwembad De Wedert heeft aangepaste openingstijden vanwege de hitte. Het buitenbad is op zaterdag 27 juni geopend van negen uur ’s ochtends tot twee uur ’s middags. Het binnenbad blijft langer open, tot vier uur ’s middags. Op zondag gelden de normale openingstijden. Daarnaast is er een verbod op alcohol en glaswerk om de veiligheid te verhogen.

De gemeente adviseert inwoners om bij code rood zoveel mogelijk uit de zon te blijven en zware lichamelijke inspanning te vermijden. Ook wordt aangeraden voldoende water te drinken en goed op huisdieren en elkaar te letten. Zo hoopt Valkenswaard de gevolgen van de extreme warmte zoveel mogelijk te beperken.