Tilburgs ijshockeytalent Jari Versantvoort maakt indruk

Het Helmondse ijshockeytalent Jari Versantvoort groeit uit tot een vaste waarde bij Tilburg Trappers. De 19-jarige aanvaller bewijst daarmee het succes van de jeugdopleiding.

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Jari Versantvoort, geboren op 6 februari 2007 in Helmond, begon zijn ijshockeycarrière in Eindhoven. Op achtjarige leeftijd maakte hij de overstap naar Tilburg, waar hij zich ontwikkelde tot een van de meest veelbelovende spelers uit de jeugdopleiding van Tilburg Trappers.

Zijn officiële debuut in de Oberliga Nord, een Duitse ijshockeycompetitie, vond plaats op 18 oktober 2024. Tijdens deze wedstrijd tegen Hamm, die Tilburg met 7-1 verloor, maakte Versantvoort indruk. Hij werd uitgeroepen tot Man of the Match, een bijzonder moment voor de toen 17-jarige debutant.

Investering loont

Het afgelopen seizoen kreeg Jari al de kans om ervaring op te doen in dezelfde competitie. Nu, een jaar later, laat hij zien dat hij klaar is voor een grotere rol. Zijn verbeterde kracht, inzicht en zelfvertrouwen maken hem een waardevolle aanvaller voor het team.

De doorbraak van Versantvoort onderstreept het succes van de jeugdopleiding van Tilburg Trappers. De club plukt de vruchten van haar investering in jong talent, wat een positieve invloed heeft op de toekomst van het Tilburgse ijshockey.