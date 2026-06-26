Code rood en massale afgelastingen door de hitte: dit mag je niet missen

Code rood voor extreme hitte in Brabant wordt met een dag verlengd, en een golf aan afgelaste evenementen. Dit zijn de vijf verhalen die je vrijdag niet mag missen.

Code rood voor extreme hitte is in Brabant verlengd. Ook zaterdag geldt het weeralarm tot 21.00 uur. Het KNMI waarschuwt dat het opnieuw extreem warm blijft en breidt de waarschuwing uit naar vier provincies: Naast Brabant ook Limburg, Gelderland en Overijssel. Nooit eerder was het zo warm op 26 juni: het oude record van 34,1 graden uit 1976 werd verpulverd. Het KNMI paste het advies aan van “blijf binnen” naar “zoek een koele plek”, omdat veel Nederlandse huizen slecht tegen de hitte bestand zijn. Lees hier het hele verhaal:

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De extreme hitte leidde tot een golf van afgelastingen. Stadionconcerten 'Bij ons in Brabant' in het Philips Stadion gaan zowel vrijdag als zaterdag niet door, ondanks uitgebreide voorbereidingen met een hitteplan. Ook Spoorpark LIVE in Tilburg is het hele weekend geschrapt nadat de gemeente de vergunning introk. De Efteling sloot tien buitenattracties, kermissen in Heesch en Boxmeer gingen dicht, en wielerwedstrijden zoals de Acht van Bladel werden afgelast. Het CBR schrapte alle rijexamens in Brabant. Bouwbedrijf Heijmans legde talloze projecten stil omdat temperaturen boven de 35 graden werken in de volle zon onverantwoord maken.

Lees hier het hele verhaal:

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Er is ook economisch nieuws. Het Brabantse elektriciteitsnet gaat vanaf 1 juli volledig op slot. Alle nieuwe aanvragen voor kleinverbruikers – van nieuwbouwwoningen tot meterkastuitbreidingen – belanden op een wachtlijst. Netbeheerder Enexis meldt dat de nieuwe regels grote gevolgen hebben: aanvragen komen minstens drie maanden op de wachtlijst, maar waarschijnlijk nog veel langer. In de regio's Eindhoven, Helmond, Tilburg en Uden komt op korte termijn helemaal geen capaciteit meer beschikbaar. Maatschappelijk cruciale organisaties zoals ziekenhuizen en brandweerkazernes krijgen voortaan voorrang. Check het hier:

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Dan naar Kaatsheuvel. Personeel van de Efteling uitte forse kritiek op de beslissing om het attractiepark vrijdag open te houden tijdens code rood. Volgens vaksite Looopings regent het intern klachten over te weinig maatregelen tegen het warme weer. Uiteindelijk sloot het park wel tien buitenattracties, waaronder Joris en de Draak en de Vliegende Hollander. Een medewerker bij de ingang moest teleurgestelde gasten wegsturen: 'Het is gewoon veel te warm, niet te doen.' Schoolreisjes die gepland stonden, bleven massaal weg. Hier lees je hun analyse:

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Tot slot wat opvallende hitteverhalen. Bruiloftsgasten in Gemert trotseerden de hitte in dikke bruidspakken – 'Hoe houden jullie het vol?' 'Niet!' was het antwoord. Supermarkt Jumbo in Schijndel opende de deuren specifiek om mensen te laten afkoelen met gratis drankjes. Eindhoven Airport deelde blauwe waaiers uit aan reizigers die bij de gates zonder airco moesten wachten. En radio-djs van Omroep Brabant verruilden de studio voor een zwembad in een garage om de Piepende Bandenshow te presenteren. Lees hier hun verhaal. Check hier het live hitteblog: