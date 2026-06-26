Vrouw valt van trap in Helvoirt en raakt zwaargewond, helikopter opgeroepen

Een vrouw is vrijdagavond van de trap gevallen in haar huis aan de Vandermeerstraat in Helvoirt. Ze kwam zo hard ten val dat een traumahelikopter werd opgeroepen. Buurtbewoners konden eerste hulp verlenen.

Rond half acht ging het mis. De vrouw viel van de trap en raakte zwaargewond. Omstanders waren er snel bij en verleenden eerste hulp. De hulpdiensten werden ingeschakeld en ook een traumahelikopter werd opgeroepen om het slachtoffer te helpen.

Plaats delict

De helikopter landde even verderop. De vrouw is uiteindelijk met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een trauma-arts uit de helikopter is meegegaan in de ambulance ter ondersteuning.

De politie heeft het huis afgesloten en aangemerkt als plaats delict. Dat aanvullende onderzoek lijkt vooral bedoeld om de situatie goed in kaart te brengen en andere mogelijke oorzaken uit te sluiten. Er zou niet direct aanleiding zijn om uit te gaan van een misdrijf.