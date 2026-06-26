Brandweer gaat bloedhete brand te lijf en wordt zelf afgekoeld met water

Brandweerlieden zijn vrijdagavond uitgerukt voor een heidebrand in Goirle. Uit voorzorg rukte de brandweer groots uit. Terwijl het kwik op het open heideveld flink opliep, gingen de brandweerlieden het vuur te lijf. Enkelen moesten na afloop worden afgekoeld om oververhitting te voorkomen.

Rond half zeven kwam de melding van de brand binnen. De brandweer twijfelde geen moment en rukte direct groots uit. Brabant kampt al maanden met grote droogte en dit jaar werd de provincie ook al geteisterd door meerdere grote natuurbranden.

Terwijl het kwik nog ruim boven de dertig graden bleef steken, blusten de brandweerlieden de natuurbrand. Op beelden is te zien hoe verschillende brandweerlieden het zwaar hebben onder de brandende zon. Al snel werd versterking opgeroepen en werden flesjes water gebracht.

Verkoeling voor de brandweer

De brandweer kreeg de brand uiteindelijk onder controle en heeft de heide daarna nog lange tijd nageblust. Na afloop hadden verschillende brandweerlieden het zwaar. Zo is te zien dat een brandweerlid wordt afgekoeld door een collega met koud water. Ook ging de extra beschermende kleding zo snel mogelijk uit na het bestrijden van het vuur.

Ook een 112-correspondent vertelt dat de temperaturen op de open heidevlakte flink opliepen. Met een warmtebeeldcamera keek de brandweer waar nog extra warmte in de grond zat, zodat daar kon worden nageblust.