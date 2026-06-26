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Grote stroomstoring in Tilburg: 2600 adressen zonder stroom

Vandaag om 22:30 • Aangepast vandaag om 23:07
Het gebied van de storing. (Foto: Enexis.)
Het gebied van de storing. (Foto: Enexis.)

2600 woningen en gebouwen in Tilburg-Zuid hebben vrijdagavond te maken met een grote stroomstoring. Door een nog onbekende oorzaak zitten de wijken Oerle, Broekhoven en delen van Trouwlaan, Korvel en Fatima sinds tien voor tien zonder stroom

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Volgens Enexis gaat het om een spontane stroomstoring. Rond kwart voor elf werd nog gezocht naar de oorzaak. De storing zit mogelijk ergens in een kabel, meldt de netbeheerder. Een woordvoerster van Enexis bevestigt dat rond elf uur nog werd gezocht naar de plek waar de storing is ontstaan.

Wanneer de storing gevonden is, stelt de woordvoerder dat de storing snel verholpen kan zijn. Momenteel hoopt de netwerkbeheerder voor middernacht het probleem opgelost te hebben.

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