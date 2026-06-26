TU Eindhoven speelt sleutelrol in nieuwe cryptografiestandaard

Onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven hebben geholpen bij het ontwikkelen van Classic McEliece, een nieuw cryptografisch systeem dat is opgenomen in een internationale standaard voor post-kwantumcryptografie.

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Professor Tanja Lange en haar team van de TU Eindhoven hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Classic McEliece. Dit cryptografisch systeem is ontworpen om digitale communicatie te beschermen tegen de dreiging van toekomstige kwantumcomputers, die in staat zouden kunnen zijn om huidige versleutelingstechnieken te kraken.

Classic McEliece is gebaseerd op een systeem dat al in 1978 werd ontwikkeld door Robert McEliece. De wiskundige basis ervan is in de afgelopen decennia bestand gebleken tegen aanvallen, wat het tot een betrouwbare keuze maakt voor post-kwantumcryptografie. Het systeem wordt gekenmerkt door compacte versleutelde berichten, wat het geschikt maakt voor toepassingen zoals virtuele privénetwerken (VPN's) en andere beveiligde communicatieplatforms.

Belangrijke rol van TU/e

Het onderzoeksteam van de TU Eindhoven, waaronder Lange en voormalige promovendi Christiane Peters en Tung Chou, speelde een cruciale rol bij het ontwerp en de beveiligingsanalyse van Classic McEliece. Hun werk richtte zich onder meer op het verbeteren van software-implementatie en het analyseren van mogelijke aanvalsstrategieën, essentieel voor het beoordelen van de veiligheid van het systeem.

Naast technische ontwikkeling was Lange mederedacteur in het standaardisatieproces van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). De goedkeuring door de ISO betekent dat Classic McEliece nu wereldwijd erkend is als onderdeel van een nieuwe standaard voor post-kwantumcryptografie.

Toekomstige toepassing

De opname van Classic McEliece in de internationale standaard maakt het makkelijker voor overheden en bedrijven om de technologie te implementeren. Dit vergroot niet alleen het vertrouwen in de veiligheid van digitale communicatie, maar ook de interoperabiliteit tussen verschillende systemen.

Met deze ontwikkeling zet de TU Eindhoven een belangrijke stap in de wereldwijde strijd tegen de dreiging van praktische kwantumcomputers. Het systeem wordt al toegepast in beveiligde communicatietechnologieën en biedt perspectief voor een toekomst waarin digitale communicatie veilig blijft.