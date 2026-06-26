Studententeam TU Eindhoven onthult razendsnelle raceauto

Studenten van University Racing Eindhoven hebben hun twintigste elektrische raceauto onthuld. De URE20 weegt slechts 190 kilo en haalt een topsnelheid van 125 km/h. Het voertuig is efficiënter, sneller en klaar voor internationale wedstrijden in Tsjechië en Duitsland. De presentatie vond plaats op het Stadhuisplein in Eindhoven.

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Meer dan honderd studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben maandenlang gewerkt aan de URE20. De elektrische racewagen sprint in 2,1 seconden van 0 naar 100 km/h en is met een gewicht van 190 kilo aanzienlijk lichter dan zijn voorgangers. Dankzij een nieuwe motorcontroller en verbeterd autonoom systeem presteert de auto niet alleen beter, maar ook efficiënter.

Bijzondere mijlpaal

De onthulling van de URE20 markeert een mijlpaal voor University Racing Eindhoven, het oudste studententeam van de TU/e. Het model is de twintigste raceauto die in 23 jaar door het team is ontwikkeld. De presentatie op het Stadhuisplein werd bijgewoond door studenten, alumni, partners en supporters van het team.

In twee decennia hebben honderden studenten bijgedragen aan het succes van URE. Veel oud-teamleden zijn inmiddels werkzaam bij grote technologiebedrijven, autofabrikanten en motorsportorganisaties. Velen blijven betrokken als mentor, adviseur of sponsor.

Klaar voor competitie

Met de URE20 hoopt het team opnieuw te scoren tijdens de internationale Formula Student-competitie, een grote ontwerpwedstrijd voor technische studenten. Dit jaar nemen ze deel aan races in Tsjechië en Duitsland. Vorig jaar behaalde URE een tweede plaats tijdens de thuiswedstrijd in Assen, maar die race staat dit jaar vanwege budgettaire redenen niet op de agenda.

De verbeteringen aan de auto, zoals de lichtere motorcontroller en het vernieuwde autonome systeem, geven het team vertrouwen voor de aankomende wedstrijden. De URE20 is niet alleen sneller, maar ook efficiënter en klaar voor de strijd.