Ernstig ongeluk in Valkenswaard: lantaarnpaal valt op rijdende auto

Een lantaarnpaal is vrijdagnacht op een rijdende auto gevallen aan de Tienendreef in Valkenswaard. In die auto zaten een man en vrouw. De lantaarnpaal brak nadat een andere automobilist crashte.

De automobilist die crashte schoot van de weg toen deze op hoge snelheid van Dommelen richting Valkenswaard reed.

De auto raakte naast de lantaarnpaal ook een boom aan de rechterkant van de weg. De lantaarnpaal sloeg om en belandde op de andere weghelft waar de man en vrouw richting Dommelen reden. De bovenkant van de lantaarnpaal boorde zich door de voorruit van hun auto.

Hulpdiensten spoedden zich naar Valkenswaard. Ook een traumaheli kwam. De veroorzaker van het ongeluk is aangehouden door de politie.