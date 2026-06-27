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Automobilist stapelt fout op fout en moet auto inleveren

Vandaag om 08:49
Foto: Instagram wijkagent Oirschot.
Foto: Instagram wijkagent Oirschot.

Een automobilist moest vrijdagnacht zijn auto inleveren bij de politie in Oirschot. Hij werd tijdens een alcoholcontrole betrapt op rijden onder invloed. Hij had een alcoholpromillage van ruim anderhalf en dat was niet het enige. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Her bleek namelijk niet de eerste keer te zijn dat deze bestuurder werd betrapt op rijden onder invloed. Vervolgens bleek dat hij ook geen rijbewijs bij zich had. Daarop besloot de politie de auto in bewaring te nemen. Zodra het rijbewijs is ingeleverd, kan de auto weer worden opgehaald.

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