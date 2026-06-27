Verkoeling in aantocht, maar dit weekend is het nog flink zweten

Er is verkoeling in aantocht. Dat vertelde Floris Lafeber van Weerplaza zaterdagochtend in het radioprogramma Weekend op Omroep Brabant. Maar dit weekend blijft het nog even zweten.

"Het is ook deze zaterdag ontzettend heet", vertelde Lafeber op de radio. "Vrijdag kwam de maximumtemperatuur in de regio Eindhoven uit rond 38 graden. Meerdere weerstations in Nederland hebben die temperatuur gehaald. In Noord-Limburg werd het zelfs 39,4 graden. Dat zijn ongekende temperaturen voor Nederland." Vandaag komt de temperatuur uit tussen de 35 en 38 graden. "Maar er is nu veel meer vocht aanwezig in de lucht. Daardoor zal het net zo benauwd aanvoelen als vrijdag."

In het westen trokken zaterdagochtend wat wolkenvelden over. Deze middag krijgen we volgens de weerman van Weerplaza 'een beetje een mengelmoesje' van wolkenvelden en zonnige perioden tussendoor. Later vanavond ontstaan er heel stevige buien boven België. "Die trekken vervolgens naar onze provincie. Een groot deel van de provincie krijgt later in de avond en 's nachts te maken met enkele fikse regen- en onweersbuien. Daarbij zijn grote hagelstenen mogelijk, veel bliksemactiviteit en veel regen in korte tijd." De nacht zal weer broeierig verlopen, met temperaturen ruim boven 20 graden.

"De nachten gaan vanaf maandag koeler verlopen."

Ook zondagmiddag is een aantal buien mogelijk, vooral in het oosten van de provincie. "Ook dan wordt het tropisch warm, met 30 graden of meer en een hoge luchtvochtigheid." De verkoeling komt maandag. Dan wordt het 25 tot 27 graden. "Er staat dan ook een verfrissende bries uit het noorden." Ook de nachten gaan vanaf dan wat koeler verlopen, met dank aan de noordenwind. "Dan koelt het af naar een graad of 14 's nachts, dat is een stuk draaglijker."