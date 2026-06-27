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Brandweer bevrijdt duif en wordt beloond met worstenbroodjes

Vandaag om 09:50
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

De brandweer heeft zaterdagochtend een vastzittende duif bevrijd in Breda. Een voorbijganger zag dat het dier niet meer zelf uit een boom aan de Dreef, tegenover bakkerij Lips, kon komen. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het lukte de brandweer met behulp van een bezem voorzichtig de takken en bladeren te buigen. Na een paar pogingen kon de duif uit eigen beweging uit de boom komen en wegvliegen. 

Daarmee zat de taak van de brandweer erop en kon die terugkeren naar de kazerne. Maar die vertrok niet met lege handen. Als blijk van waardering voor de inzet besloot bakkerij Lips de brandweer te verrassen met een zak verse worstenbroodjes. 

Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

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