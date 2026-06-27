Moerdijk reageert op plannen windenergie op zee

Moerdijk is een van de vijf locaties die door het Rijk zijn aangewezen voor het aanlanden van windenergie op zee. De gemeente heeft op 23 juni haar reactie op de plannen naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gestuurd.

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Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) onderzoekt waar energie uit toekomstige windparken op zee aan land kan komen. Moerdijk behoort tot de vijf kansrijke locaties die in het landelijk programma zijn opgenomen. De voorgestelde route loopt van de Noordzee via het Haringvliet en Hollandsch Diep naar het havengebied van Moerdijk.

Vanaf het havengebied wordt een stroomkabel ondergronds gelegd naar een converterstation. In dit station wordt gelijkstroom van de windparken omgezet in wisselstroom, geschikt voor het hoogspanningsnet. Uiteindelijk sluit de kabel aan op het toekomstige hoogspanningsstation Port of Moerdijk.

Reactie van de gemeente

De gemeente Moerdijk volgt de ontwikkelingen rondom grote energieprojecten nauwgezet. Op 23 juni heeft zij haar reactie op de plannen naar het Rijk gestuurd. Volgens de gemeente is het belangrijk dat de belangen van inwoners en bedrijven in de regio goed worden meegenomen in de besluitvorming.

Omwonenden en andere geïnteresseerden hebben tot en met 2 juli de mogelijkheid om hun mening te geven over de plannen. Op 30 juni wordt in Moerdijk een inloopbijeenkomst georganiseerd waar mensen meer informatie kunnen krijgen over het project.