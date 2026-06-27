Veteranendag in Reusel-De Mierden gevierd met vlaghijsing

Bij het gemeentehuis in Reusel zijn vanmorgen de vlaggen gehesen voor Veteranendag. Hiermee heeft de gemeente haar waardering uitgesproken voor de inzet van veteranen voor vrede en veiligheid.

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Het hijsen van de vlaggen vond plaats als een symbolisch eerbetoon. Hiermee wordt stilgestaan bij de bijzondere bijdrage van veteranen aan de samenleving en wordt respect en dankbaarheid getoond.

Veteranendag is een dag waarop Nederland haar veteranen eert, mensen die zich hebben ingezet in dienst van de vrijheid, zowel in binnen- als buitenland. Het moment bij het gemeentehuis benadrukt het belang van hun werk en de impact ervan.

De ceremonie is een jaarlijks terugkerend gebaar van waardering. Het brengt inwoners en bestuurders samen om hun steun en respect uit te drukken voor de mannen en vrouwen die zich hebben ingezet voor vrede en veiligheid.