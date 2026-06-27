Auto crasht en belandt op kerkhof in Gemert, zeker vijf graven vernield

Een auto is zaterdagmorgen op de Komweg in Gemert uit de bocht gevlogen en uiteindelijk op het kerkhof tot stilstand gekomen. De auto vloog door een muurtje en een hek en belandde tegen een grafsteen. Door het ongeluk zijn zeker vijf graven kapot gegaan. De bestuurder, een 41-jarige man uit Helmond, was onder invloed van alcohol en mogelijk ook drugs.

De ravage is groot. Een inwoner van Gemert liep in de nabijgelegen winkelstraat en liet aan Omroep Brabant weten. "Ik hoorde een slip en daarna een knal."

Het ongeluk gebeurde rond half elf zaterdagmorgen. De automobilist kwam met zijn auto uit het dorp gereden. Voor het kerkhof zit een bocht en daar is de auto rechtdoor geschoten. Op die weg is de maximale snelheid 30 kilometer per uur.

De man raakte lichtgewond en is door ambulancemedewerkers naar het ziekenhuis gebracht. Uit een eerste test bleek ook dat hij drugs had gebruikt. Bloedonderzoek moet uitwijzen of dit ook echt zo is.