Auto crasht en belandt op kerkhof in Gemert, zeker zes graven vernield

Een auto is zaterdagmorgen op de Komweg in Gemert uit de bocht gevlogen en uiteindelijk op het kerkhof tot stilstand gekomen. De auto vloog door een muurtje en een hek en belandde tegen een grafsteen. Door het ongeluk zijn zeker zes graven kapot gegaan.

De ravage is groot. Een inwoner van Gemert liep in de nabijgelegen winkelstraat en liet aan Omroep Brabant weten. "Ik hoorde een slip en daarna een knal."

Het ongeluk gebeurde rond half elf zaterdagmorgen. De automobilist kwam met zijn auto uit het dorp gereden. Voor het kerkhof zit een bocht en daar is de auto rechtdoor geschoten.

Op die weg is de maximale snelheid 30 kilometer per uur. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt onderzocht. Het is nog onduidelijk hoe het met de bestuurder van de auto is.