Circus in Breda treedt toch niet op met code rood en verbod burgemeester

Om drie uur zaterdagmiddag is de geplande voorstelling van Circus Bossie in Breda toch niet doorgegaan. Volgens het circus is het verboden door de politie. Eerder zaterdag hield het circus nog voet bij stuk en zou de voorstelling ondanks code rood gewoon doorgaan. Maar om drie uur waren de kassa's niet open. Het circus maakt gebruikt van paarden, kamelen en alpaca's.

Toch hield het Duitse familiecircus lang vast aan de middagvoorstelling in een tent op een grasveld aan de Argusvlinder in de wijk Westerpark. Een medewerkster bevestigde telefonisch aan Omroep Brabant dat de show om 15.00 uur door zou gaan

"Het is code rood. Dus alle evenementenvergunningen zijn ingetrokken", liet Depla via een woordvoerder aan Omroep Brabant weten. "De organisatie moet zich aan de regels houden. Ik ga ervan uit dat zij hun verantwoordelijkheid nemen."

Op de vraag of dat met temperaturen boven de dertig graden wel verantwoord is, antwoorde ze dat de circustent over een grote ventilator beschikt. Verdere uitleg geeft ze niet.

Omwonenden maken zich zorgen

De discussie begon nadat een omwonende zich zorgen maakte over de veiligheid van bezoekers én de dieren die in de voorstelling optreden. Ze nam contact op met de gemeente toen code rood werd afgekondigd.

"Ze hebben ook dieren die meedoen in het circus. Volgens mij dromedarissen of kamelen, paarden, geiten en alpaca's", vertelt een omwonende.

Ze begrijpt niet dat de voorstelling juist midden op de heetste dag van het jaar zou doorgaan. "Ik vind het vrij bizar dat mijn kinderen niet naar school mogen omdat code rood geldt, maar dat wij wel met het hele gezin in een circustent mogen gaan zitten waar het 40-plus is. Waar dus ook nog gewoon dieren gedwongen worden om die tent in te gaan."

Of er zaterdagmiddag om drie uur daadwerkelijk publiek de circustent in gaat, is nog onduidelijk.