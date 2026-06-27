Arrestatieteam valt appartement in Eindhoven binnen na tip over vuurwapen

Een arrestatieteam heeft zaterdagmiddag een inval gedaan in een appartement aan de Hagenkampweg Noord in Eindhoven. Bij de politie was een tip binnengekomen dat er in het huis een vuurwapen aanwezig zou zijn.

Van wie de tip kwam en of er daadwerkelijk een vuurwapen was, is niet bekend. Om half een viel het arrestatieteam het appartement binnen.

De instap van het arrestatieteam trok veel bekijks in de wijk. Bewoners die zich rond het gebouw bevonden werden gevraagd om op veilige afstand te wachten. Een vrouw die net haar auto parkeerde maakte richting het arrestatieteam nog de opmerking dat het veel te heet is voor die pakken en bivakmutsen.